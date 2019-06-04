陳梓銨、鄒元臻、卓姿廷、吳依瑄女子自由式接力，破大會紀錄，拿下金牌。（王文吉攝）

張愷岳、李睿濬、吳震翔、黃浩拿下中年級男子組亞軍。（王文吉攝）

黃姵熏、李懿容、吳喬薰、蘇芷誼拿下中年級女子組亞軍。（王文吉攝)

台中市頭家國小游泳隊參加市長盃游泳錦標賽，破9項大會紀錄、奪23金共65獎牌以及4項總錦標獎盃，不但展現平時紮實的訓練成果，更展現出頭家泳將不畏壓力的堅強心理素質。頭家國小以游泳及英語為學校校本課程，擁有全台中市最大公立學校的室內溫水游泳池，更在游泳隊外競賽有著亮眼的成績。

游泳教練的丁瑋君、楊子龍、蔡松樺說，孩子放學後的訓練課程，包含個別化及集體團隊訓練，每天至少要完成5000公尺，甚至更多的基礎以及技巧練習，不論嚴寒或是盛夏，孩子們咬緊牙根撐了過來，也換取了一次比一次更進步的成績。

個人破了5項大會紀錄的吳依瑄，從小一開始就在頭家養成的游泳好手，除了游泳比賽成績耀眼，也是學業品德兼顧的好學生。吳依瑄說在泳池練習是最棒的享受，除了可以跟同學一起切磋，更可以互相較勁讓大家都更加進步。

校長王玉龍表示，頭家的泳士們之所以有這樣傑出的好成績，除學校硬體設備充裕、游泳教練無私的傳承與訓練、學生認真練習、學校行政團隊後勤支援與協助，泳隊家長後援會更是是孩子們成功最強的後盾。

(中時 )