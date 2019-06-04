春遊補助彰化縣尚有700萬元額度，彰化縣政府城市暨觀光發展處加碼祭出獎勵，6月底前來彰化住一晚就有優質伴手禮，領完每房500元補助，還有機會抽中機車、液晶電視、冰箱好禮，更將加碼一輛百萬休旅車，於王功漁火節時抽出。

快來彰化住一晚！彰化縣近年努力拚觀光，延伸夜的經濟，希望留住外縣市遊客的腳步、多待一晚，也鼓勵縣民跨鄉鎮夜宿、深度背包自由行；配合交通部觀光局春遊補助，除了每晚每房500元補助，還推出許多加碼好禮。

城觀處長馬英傑指出，搭配周日到周四自由行，六月底前在全縣71家合作飯店旅宿業住房一晚，將獲贈價值300元以上迎賓伴手禮，並有摸彩抽大獎機會；本月5日、22日將分別在八卦山大佛廣場和鹿港公開抽出4、5月份得獎幸運兒。

馬英傑說，中央春遊補助經費3月下旬核定，彰化縣加碼好禮活動4月發包，5月起全力宣傳刺激觀光與住宿。包括每月1輛市價近6萬元機車、50吋液晶螢幕、253公升變頻電冰箱、Dyson吸塵器、10吋平板電腦、每月2部空氣濾淨機、折疊車、微波爐和24吋旅行箱等好禮大獎，每月都會抽出幸運得主。此外，凡4至6月領取彰化春遊補助的住宿者，都還有機會參與百萬休旅車抽獎。

他提醒，不論大人小孩皆可獲得一次500元補助機會，但住宿每晚每房僅能補助一次，因此建議每次住房時可輪流登記，歡迎縣民亦可跨鄉鎮市過夜深度旅遊，住越多次、中獎機會越高；另外，18歲至40歲青年至鹿港鎮及田尾鄉之民宿住宿，可再多享1次500元補助機會。

(中時 )