高雄市登革熱疫情嚴峻，防疫團隊3日在疫區周邊加強噴藥。（柯宗緯攝）

高市爆發嚴重登革熱群聚感染，今（4）日再添3例個案，皆在三民區鼎金里，合計這波感染累計14例，其中有1家3口爸、媽、兒子皆中鏢，已安排住院隔離。市長韓國瑜明天將出席「登革熱警消聯合防疫動員」，親自赴疫區視察，希望能控制疫情，避免擴散。

疾管處指出，新增3例個案，分別為2名60多歲、1名50多歲男性，居住地皆在鼎金里。其中，1名男性個案，同住的妻子、兒子皆在前幾天確診。

衛生局持續針對居住地、工作地、活動地及周邊社區民眾，進行擴大疫調及採檢405人，其中140人排除、3人檢驗確診登革熱第4型感染、8人需再二次採檢，密切監控及擴大採檢。

明日防疫團隊將針對登革熱群聚疫情最為嚴峻的鼎金里，特別動員高雄市警察局義勇警察大隊、警察局民防大隊、義勇消防總隊等共60人，一同參與登革熱防疫動員及警戒區環境大掃蕩，協助該里內頹廢空屋環境整頓作業。

衛生局也籲請市民務必養成每周定期巡查、清除積水場域的習慣，針對室內外可能積水處所詳加檢查，做好環境自主管理，以遏止病媒孳生。

(中時 )