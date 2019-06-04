皇冠集團創辦人平鑫濤被證實上月23號在家人陪伴下，安詳離世，享壽91歲。而他不只打造了華文世界數一數二的出版王國，與知名作家妻子瓊瑤的愛情也是轟轟烈烈。2017年瓊瑤為了丈夫是否接受插鼻胃管治療與前妻子女互槓，也意外在臉書吐露了當年平鑫濤追求她的秘辛，委屈因不願讓丈夫插管一事受到大眾指責，更成為大家茶餘飯後的談資，「因為我是名人，因為我在五十幾年前，抵抗不了鑫濤的猛烈追求，我必須付出慘烈的代價！」

瓊瑤筆下寫出無數動人愛情故事，而她與平鑫濤間的愛情也同樣愛得轟轟烈烈，她2年前曾在臉書抒發心情，預想到自己因不讓丈夫插管治療，成為大家茶餘飯後話題，「你們知道那個瓊瑤嗎？當初搶人家丈夫，過了幾十年好日子，等到平鑫濤老了、失智了，她就不想照顧而要他去死！」令她想到了阮玲玉去世前留下的「人言可畏」四字。

瓊瑤回憶起當年平鑫濤猛烈追求她的時候，曾對她說過：「請妳等我，我在三個孩子長大之前，不會離婚！」瓊瑤一度拒絕，要平鑫濤回到家庭去，不要離婚，好好愛護孩子。

但最後瓊瑤仍抵不過平鑫濤的猛烈追求，「他真的糾纏我到我無路可逃，也真的在平雲十五歲那年才離婚。他離婚後，我正過著很自在的單身生活，隨他怎樣求婚，我就是不答應。他依舊打死不退，三年後，才終於娶到我！」

到了平鑫濤過世後，瓊瑤仍對這點耿耿於懷，在悼念丈夫的文中也不忘強調，「可是，你我都是二度婚姻，當初明明是你拚命追求我，長達16年。讓我受了多少委屈！」控訴這個社會，對婚姻的兩方，看法很不公平。

(中時電子報)