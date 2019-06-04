心算國手丁協和是擁有多樣面貌的女孩，她看MV自學跳起韓國女團的舞蹈，一個人在學校全體師生前表演毫不怯場，課後靈活的滑著蛇板享受悠閒，也能安靜的做出創意勞作及畫漫畫。今年六月，她在世界心算賽國手選拔漂亮拿下狀元獎，當選國手，將在暑假挑戰「2019年日本國際心算暨數學競技大會」，與全球23個國家心算菁英競技。

就讀國小三年級的丁協和長相甜美散發自信，品學兼優當選模範生，在蟬聯2017香港及2018馬來西亞亞太盃心算賽冠軍之後，今年想突破自我極限，轉戰題型多樣難度極高的世界心算大賽，6月2日她勇敢參加中華民國國手選拔，以第一名的成績獲選，優異表現也被視為角逐世界賽奪冠的風向球。

父親丁世德說，心算是一項能帶著走的能力，他要女兒專「心」學習，媽媽每天模擬賽事讓她演練30分鐘。高雄市福東國小校長林文章勉勵丁協和要立足台灣、胸懷亞太、放眼世界勇敢追夢，主任李櫻妤希望她努力成為心算界的棟樑，並藉由國際賽當文化橋樑做心算外交，導師吳蕙娟告訴她，對自己的人生懷抱熱情，全力以赴為國爭光。

(中時 )