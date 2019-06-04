皇冠出版社今（4）日證實創辦人平鑫濤已於上週5月23日在親人的陪伴中離開人世，享壽92歲。平鑫濤在50年代創辦《皇冠雜誌》、成立皇冠出版社，慧眼挖掘新人作家，建立台灣首個出版社與作家的經紀制度，對台灣文壇影響甚巨，近年則因為失智症臥床三年，甚至引起現任妻子瓊瑤與平鑫濤前妻子女之間對於病人如何善終的爭論。

平鑫濤子女平瑩、平珩和平雲透過出版社發表公開信，「先父一生最怕麻煩別人，謹遵照先父遺願，不發訃文，不設靈堂，不舉行公祭或任何追悼儀式，僅在簡單家祭後火化花葬。先父告訴我們：我的生命一直活得多采多姿，喜怒哀樂也比別人強烈，沒有白走這一趟。活到老年，我的死亡是件喜事，切勿悲傷，讓我瀟瀟灑灑的離去。」

平鑫濤曾在1964年網羅14位作家，建立台灣第一個作家經紀制度「基本作家制度」，簽約的作家們作品在皇冠發表，也會預付稿費給作家。他對簽約的作家極為照顧，首批簽約的作家季季回憶，當時公務員一個月薪水三百多元，平鑫濤一個月就給她六百元，讓當時才19歲、以寫作維生的她可以無後顧之憂的創作，「我對他充滿感恩之情。」

平鑫濤1927年生於上海，江蘇常熟人，從小熱愛文學、藝術，原本想到杭州美專學畫，卻在父親的要求下轉讀上海大同大學會計系，1949年來後任職於台灣肥料公司。1954年2月22日創辦《皇冠》雜誌，同年也成立皇冠出版社。當時為了補貼出版雜誌的花費，平鑫濤以「費禮」為筆名翻譯小說，也在空軍廣播電台主持西洋流行音樂節目，創立「熱門音樂」一詞。

除了創辦皇冠之外，平鑫濤也曾任任《聯合報》「聯合副刊」主編，後來更跨足電影、電視、唱片，成立火鳥影業公司、巨星影業公司、怡人傳播公司、可人傳播公司、可人唱片公司等。他曾編過5000多天報紙，出版過784期雜誌、6000多種叢書，拍過16部電影、600多小時連續劇。皇冠雜誌和皇冠出版曾4度榮獲「金鼎獎」肯定。著有遊記《穹蒼下》和回憶錄《逆流而上》，譯有《原野奇俠》、《麗秋表姐》等書。

(中時 )