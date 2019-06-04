學生藉由科學闖關活動，體會科學的重要性及趣味性。（張朝欣攝）

台塑企業有鑑於城鄉差距造成雲林沿海鄉鎮教育資源不足問題，4日與虎尾科技大學、麥寮高中合作，在麥寮高中舉辦「戀戀台17科學宅急便暨麥寮高中課程博覽會」，共有1200餘名國中生參與，體會生活中科學的重要性及趣味性。

「戀戀台17科學宅急便暨麥寮高中課程博覽會」4日在麥寮鄉麥寮高中登場，共有雲林縣麥寮、台西、東勢、褒忠、崙背、四湖、飛沙、彰化縣大城等8所國中參與，1200餘名學子透過30個闖關項目，建立科學觀念並培養解決問題的能力。

為求實施環境教育中科學普及的正確概念，落實科普教育向下紮根，此次活動涵蓋知識性與操作性學習，包括台塑六輕園區環保設施靜電除塵與水質淨化2個科學體驗關卡。

靜電除塵方面，學生透過實驗了解高壓的放電可使粉塵微粒帶電，而被捕集達到靜化空氣的效果；水質淨化方面，安排學生過濾DIY，透過膠體溶液羽化作用將溶液中的小顆粒凝結後，再由濾紙過濾出澄清水溶液。

學生們表示，此次科學園遊會非常生活化，把科學實驗與日常生活結合在一起，讓他們知道藉由科學技術，可以進行水質與空氣的淨化，讓生活環境更美好，同時感受平日輕易可得到的水與空氣，原來是如此的重要。

台塑指出，企業秉持「取之於社會，用之於社會」理念，針對雲林海線鄉鎮的學生教育資源不足議題，辦理「戀戀台17科學宅急便暨麥寮高中課程博覽會」活動，結合學科知識與實作體驗，讓國中生養成科學素養，進而更珍惜自己的生活環境。

(中時 )