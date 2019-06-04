北港鎮巨人綜合高中今年「四技二專衛生護理類」統測成績亮眼，近百人有機會錄取藥學系或國立科技大學護理系，其中曾琬晴、吳育銓成績達474分，2人並列全國應屆畢業生衛生護理類榜首，難得一見的雙榜首佳績，讓全校師生與有榮焉。

專攻藥學、護理類的巨人高中，今年有160名應屆畢業生報考衛生護理類統測，460分以上有11人、400分以上93人，預估400分以上都有機會錄取藥學系或國立科技大學護理系。另外，5科考試科目中，有4科拿到全國最高分，成績非常亮眼。

榜首曾琬晴表示，國中時外公生病服用藥物，卻出現嚴重的副作用而去世，讓她深深體會到「藥能救人也能害人」，也因此立志要成為藥師，教導大家正確的用藥知識，藉此減少錯誤用藥的受害者。

另1名榜首吳育銓小時候到診所看到藥師服務人群的樣子，讓他對藥學系充滿憧憬，加上祖母因癌症死亡，因此立志從事藥師工作，期待未來能研發有效控制癌症的藥物，讓癌症不再是不治之症。

國中會考只考5B的吳宜庭，5科總分458分，可錄取藥學系，她開心地說入學時英文成績只有B，經過老師悉心指導，此次統測英文不僅拿到92分的高分，非選題還得到滿分，可錄取從不敢奢想的藥學系，家人都為她高興不已。

校長林山章指出，一旦取得藥師資格，起薪至少5萬元，比一般大學科系好上許多，日後還可朝醫藥領域持續發展，此次學校畢業生出現雙榜首，更激勵學弟妹們的向學鬥志。

(中時 )