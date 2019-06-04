無人情趣商店夯，業者搶搭熱潮，計畫全台開100家店。（柯宗緯攝）

時機歹歹日子難過，許多小資族都想創業或找副業小額投資，近年來無人商店熱潮不斷延燒，從自助的投幣式洗衣店、夾娃娃機、無人咖啡機，到電話亭KTV等無人化設備陸續引爆話題，體驗科技生活，全台最大情趣用品連鎖品牌「阿性情趣」也搭上這波熱潮，未來將開放全台100間24小時無人情趣用品店，讓消費者免於直接面對店員。

看好高雄愛情產業鏈商機，阿性情趣立基台北、台中，無人情趣用品店紛紛有小資族加盟，現在也看好高雄商機，預估在高雄設立數10個無人情趣用品店，提升愛情產業鏈的異業結盟。

無人商店省去大量人事成本，加盟主只需負擔機台設備建置費用，可大幅降低創業初期投入成本，加快回收速度，成為當前國內創業的新趨勢，預估吸引許多小資族創業投資。

業者凱爾莎國際表示，近年情趣用品市場消費額年年成長，因此，期望透過開放加盟展店，邀請更多有志創業者一同成為夥伴，期望共同打造出更加優化的消費環境與體驗，藉此推廣安全與正確的性知識，讓愛變得更健康更安全。

凱爾莎國際指出，情趣用品不等於色情，外包裝不可以裸露，阿性情趣的商品，強調的是愛與健康，提供消費者加便利消費者的購物環境，讓愛與健康零距離。

阿性員工陳先生說，剛開始工作真的覺得很害羞，因為知道這個行業的社會觀感不佳，所以也都不敢讓家人、朋友知道。但實際工作後，透過完整的在職訓練，不僅習得了各式各樣產品與衛生教育知識，更能藉此專業幫助到單身男女享有安全又獨立的情慾紓解方法，或是增添情侶和夫妻的閨房情趣，更協助了許多人渡過性事中的障礙，久而久之，也覺得這是一件「助人的工作」。

阿性情趣除了「無人商店」開放加盟外，「有人商店」也不斷誠徵戰友，目前在全台已有17間店面，預計持續擴點發展，希望情趣用品產業，可以顛覆一般觀感不好的形象。

因此，無論無人商店或是有人商店，都營造出舒適、明亮、正向的氛圍。「365行，行行出狀元」，阿性情趣每月持續研究各種不同情趣產品、觀看各類型的限制級影片，真實存在！透過研究、介紹、體驗關於情趣用品，並以愛與健康、幸福與性福密不可分為理念推廣。

(中時 )