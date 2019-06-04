桃園海岸線垃圾到底何時掩埋？市議員詹江村質疑市府說法一改再改。（甘嘉雯翻攝）

汙染桃園海岸線的垃圾到底是何時產生？市議員徐其萬指出，他在20多年前任內海村長時，根本沒有這些垃圾，而市議員詹江村更直指，市府卻一再改口掩埋時間，質疑要粉飾太平，不過市府表示，當務之急是解決問題，不是口水戰，而汙染範圍位在許厝港國家級重要濕地範圍內，內政部營建署等單位5日將現勘。

詹江村指出，前幾天市府新聞稿、媒體都說是20年前的垃圾，「鄭市長可能忘了20年前，就是自己當議員在議會，通過的黃金海岸開發案所造成的。」而徐其萬也說，20多年前，根本沒這些掩埋物。

「桃園海岸線不要口水，只要乾淨！」環保局澄清，這個說法不僅時空倒錯，而且沒有任何根據，過去呂秀蓮前副總統擔任桃園縣長任內，致力規畫打造黃金海岸，就是為了要遏止桃園海岸地區3、40年來長期遭非法棄置垃圾的問題。

由於發生地點位屬許厝港國家級重要濕地範圍內，如果要進駐機具進行開挖，必須取得中央主管機關內政部營建署同意，相關單位5日會勘將就後續垃圾清除處理程序充分溝通取得共識同意後，即可調派機具進場清理垃圾，未來將進行海岸環境調查，啟動垃圾清除計畫。

(中時 )