2011年日本福島第一電廠發生輻射外洩以後，公眾最擔心的就是對健康的影響，對此日本東電成立調查小組，每年都進行對福島縣縣民的健康調查，6月3日討論委員會的發表了中期報告，內容是2014、2015年關於以事故時18歲以下的縣內所有兒童為對象，結論是「現階段不認為甲狀腺癌與核輻射有關」。

在核能反應的過程中，會產生碘131的同位素，它的物理性質的一般的有機碘相似，但是會放射衰變，而人體的甲狀腺容易吸收環境中的有機碘，並儲存於甲腺腺中，因此當輻射汙染時，碘131就可能隨著食物與飲水進到人體甲狀腺中，長期的放射衰變就會對細胞造成長期的輻射轟擊，也就會導致較高的癌變比例。又以成長時期的兒童，被認為更容易受輻射影響，然而要注意的是，從車諾比事故的經驗來看，從吸收輻射碘到造成癌變，也有幾年的時間。

共同社報導，這項追蹤調查是從事故後半年開始到2013年，稱為「第一輪檢查」，不過此時是以收集基礎數據為目的；事故後第3年到第5年，實施的第二輪檢查才被定位為「正式檢查」，也就是與第一輪檢查的資料做比對。

該小組基於聯合國原子輻射效應科學委員會（UNSCEAR），對福島縣內59個市町村，分別估算出的甲狀腺輻射量，把被診斷為甲狀腺癌的兒童的年齡，和市町村進行了對照分析，普查了38萬人，結果只發現52人確診患甲狀腺癌，19人疑似罹癌，看不出甲狀腺癌與核事故後的正相關。

由8名醫療專家組成的小組會議上，對中期報告的內容沒有大的異議，但有人指出「(發現癌症)的個人的輻射量沒有被考慮，這是存在各種限制中的分析」，也有意見稱「不認為有關的表述能否再弱化一些」。

雖然如此，評估小組負責人、國際醫療福祉大學醫院院長鈴木元在記者會上稱「僅憑（第二輪的）數據，還無法得出未來永遠沒有輻射影響的結論」，他強調了繼續追蹤調查的必要性。對於中期報告，患者方面也有人質疑稱根據估算輻射量作出的判斷是否草率。

(中時電子報)