羅馬公路47K＋980~58K處畫設彎道標誌，不少車友向市議員舒翠玲反映，一旦下雨或地面濕滑，很容易就摔車。（甘嘉雯翻攝）

8日將在羅馬公路舉行的2019年桃園市運動會市長盃自由車錦標賽暨全國運動會自由車代表隊選拔賽、公路賽，遭許多車友陳情，原本應該鋪設柏油的路面，卻畫設白色的彎道標誌，讓原本就彎曲險峻的山路更加危險，為求慎重起見，車友要求塗銷，市府養工處、體育局、桃園市體育會自由車委員會及議員5日將場勘、測試防滑安全性。

市議員舒翠玲指出，她接獲車友陳情，指出羅馬公路47K＋980~58K納入養工處前瞻計畫刨鋪工程，市長鄭文燦4月初才上山主持道路品質改善計畫竣工典禮，不料看似安全的道路卻潛在危機；而原本路邊就豎立有彎道標誌，質疑多此一舉，「眼看周末將有市府舉行的自由車賽事，萬一選手摔車，誰要負責」？

養工處指出，當初設計不諱言是考量給開車駕駛警示用，而山區道路較彎且溼滑，防滑系數從過去的45提升到65，為求慎重起見，5日將會同體育局、體育會自由車委員會及議員等人員到場，再度確認標誌對行駛車輛的安全性，至於是否刨除？還需要進一步評估。

(中時 )