長榮航空公司波音747-400在2017年8月21日最後一台客機編號B-16411在21日執行完從香港到台北BR892航班最後一趟飛行任務後，正式退出客機行列；機隊中最後一架B-16407號全貨機，也在4日執行從洛杉磯至桃園機場最後一個航班任務後，正式退役，長榮航空各機隊將走入雙發動機時代。

長榮航空波音747全貨機2日執行最後一趟飛行任務，晚上9時自桃園機場起飛，前往安克拉治及洛杉磯，在飛越太平洋之後，4日上午在雨中降落桃園機場，圓滿完成在長榮航空的服勤生涯。長榮航空並沒有舉行特別儀式，不過機隊人員、地勤人員私底下舉行了自己的紀念活動，感謝747機隊為長榮航空立下的汗馬功勞，並著手準備交付給亞特蘭大冰島航空（ Air Atlanta Icelandic ）。

長榮航空1991年11月2日首度引進2架有「空中女王」之稱的波音747-400型全客機，機身前段具有雙層客艙設計，是世界上辨識度最高的飛機之一，也是全世界首款廣體民航機，成為長榮航空長程線的主力機種，機隊總共為長榮航空效力近27年。

長榮航空前後共引進18架波音747-400型機，包括5架全客機，10架客貨機（COMBI），以及3架全貨機。後期有2架全客機以及4架客貨機，因應輸運需求改裝成全貨機，4日退役的B-16407號機就是改裝後的全貨機。

波音747-400型飛機配置4具發動機，推出時全球航空貨運需求暢旺，尤其是筆記型電腦等電子產品，必須快速地運到市場銷售。長榮航空以波音747機隊搭配麥道MD-11型機隊，提供充足的航空貨物運載能量，長榮航空的貨運營收，有一段時間高於客運收入，成為金雞母。

隨著油價調漲後，全球航機設計趨勢走向雙發動機化，長榮航空從2017年起陸續引進5架波音777-200型全貨機，來接替波音747機型服勤，目前已經全數到位。「空中女王」退役後，長榮航空旗下波音777、波音787、空中巴士A330、空中巴士A321等4個機隊，全部都是雙發動機配置，更節省燃油消耗，長榮航空全機隊也邁入雙發動機時代。

(中時 )