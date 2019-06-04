金門縣衛生局委託民間航空公司執行「安息返鄉」作業，讓在台過世鄉親完成落葉歸根心願。但今年度因國內航空公司機隊量能不足，6次招標均告流標，空運計畫契約將於明（5）日結束，改採船運替代執行方式。

金門縣自2016年起委託民間航空公司執行「安息返鄉」業務，以空運方式將過世鄉親大體載回返鄉，3年來共執行45趟次，總經費1800萬元。

但因近年國內航空市場萎縮，機隊量能不足，無承作意願，導致今年度的招標作業，均因無人領標而告流標，「安息返鄉」空運計畫契約將於6月5日結束，為避免相關服務產生空窗期，改採船運方式替代。

縣衛生局指出，「安息返鄉」相關船運交通費用補助是以船公司開立的發票或收據，於事後併同死亡證明、身份證明文件及指定親屬存摺影本，至該局依實際船舶交通費用補助90％。

詳情可洽詢衛生局王先生330697＃123，或與駐台人員聯絡（北區鄭主任02-29150045、中區洪主任04-22233823、南區蔡主任06-2335927及段小姐07-2362109）。

(中時 )