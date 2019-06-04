桃園捷運綠線GC02標南出土段至G07站地下段土建統包工程完成評選作業，共2家廠商符合資格，最後由「中華工程」、「日商大豐營造」、「日商奧村組」聯合承攬團隊獲選為最有利標廠商，捷運工程局長陳文德4日表示，本案決標完成後，將於10月份辦理捷運綠線地下段動工，預計於2026年完成地下段整體工程。

捷運綠線GC02標全長約6.7公里，經過八德、桃園2個行政區，共有G03、G04、G05、G06等4座地下車站以及VS4、VS5、VS6等3座通風豎井，總經費約161億元，由於此區段轉彎處多，且為了縮短工期，工程將採用日本生產的6部中折式潛盾機以及1部標準型潛盾級投入工程施作。

根據了解，GC02、GC03地下化潛盾工程合計已流標5次、總金額超過300億元，市府將投標金額調高50餘億元重新招標；同樣也是潛盾標的GC03標，也有1間公司投標，預計下周評選。

(中時 )