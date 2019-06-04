陽岱鋼逮中塩見貴洋的127公里外角滑球，揮出右外野陽春全壘打。（嵌入自FOX體育台臉書）

日本職棒今天展開兩聯盟交流賽，也是「台灣大王」王柏融的初體驗，結果他對養樂多1局下就在滿壘時擊出雙殺打，中止跨場連7打席安打紀錄；倒是陽岱鋼回到熟悉的洋聯球場，對樂天金鷹在5上敲出本季第3轟，又以1支超前王柏融。

巨人今天作客宮城球場，樂天推出左投塩見貴洋，陽岱鋼擔任先發8棒右外野手，他在2局上冷靜選到四壞保送，5局上更先取得兩壞球優勢，再逮住塩見的127公里外角滑球，一棒掃出右外野牆外，助巨人軍先馳得點。

不過樂天洋炮布拉許（Jabari Blash）也在下半局還以顏色，從巨人左投今村信貴手中敲出左外野陽春炮，將比數扳成1平。

陽岱鋼全壘打。（巨人推特翻攝）

陽岱鋼助巨人先馳得點，回到休息室和隊友擊掌慶祝。（巨人推特翻攝）

7局上，陽岱鋼打出中外野飛球出局，墨西哥洋炮比拉努耶瓦（Christian Villanueva）則在9上敲出逆轉兩分炮，陽岱鋼隨後遭到三振，不影響巨人以3比2射落樂天金鷹。陽岱鋼此役3支1、1保送，打擊率略升至2成72。

王柏融則在日職生涯首次單場5支5的超猛打演出後，迎來交流賽的洗禮。養樂多派出右投高梨裕稔先發，一開賽竟然連投3次四壞，可惜火腿4番中田翔打出游擊飛球，王柏融則擊出二壘方向雙殺打，錯過先馳得點契機。

3局下，王柏融在兩出局兩人在壘情況下，打出中外野飛球出局。5局下養樂多換上中繼投手近藤一樹，就被首名打者中田翔轟出左外野陽春炮，王柏融則打出左外野飛球出局。

7局下，中田翔從左投哈夫（Dave Huff）手中敲出第2轟，助火腿追成6平，可惜王柏融吞下老K，今天4打數全都摃龜。

(中時電子報)