「館長」陳之漢去年10月在直播頻道公開以不雅字眼辱罵新北市議會前議員李婉鈺，新北地檢署調查後，認為館長罪證明確，依公然侮辱罪將他起訴。

前新北市議員李婉鈺與網路紅人「館長」陳之漢因洽談直播未果鬧翻，陳多次開直播飆罵李女三字經，李憤而提告妨害名譽，陳雖辯稱「三字經只是口頭禪」，並非針對個人，但檢方認為陳男所言都是鄙穢性的抽象謾罵，明顯針對李婉鈺。

起訴指出，陳男經營YouTube「館長成吉思汗」頻道，以「館長」為名開網路直播，是點閱及訂閱數眾多的網路紅人，去年10月間，他因不滿當時有意競選市議員的李婉鈺，邀他合作直播遭拒後，竟傳訊罵他，並直接以「李婉鈺來不成館長直播生氣氣，小宇躺著也中槍」作為標題開直播，對李女飆罵三字經及各種髒話。

隔2日後，陳男又在網路直播中槓上李女，以「你娘雞x」、「你爸xx糾結成一團懶趴結歸丸，你娘啊客兄公」等話辱罵，李女憤而提告妨害名譽，陳男收到傳票後再次開直播，對李女飆罵三字經表達不滿。

(中時電子報)