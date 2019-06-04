郵寄輸入植物檢疫物宣導單。-2（防檢局提供）

農委會防檢局今（4）日表示，自6月20日起，國際郵包不得輸入植物檢疫物，未經許可輸入將予退運或銷毀，收件人若接獲無檢疫合格證明郵包，應主動向防檢局申請檢疫，否則可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

防檢局表示，近年電子商務興起，民眾透過網際網路購買國外植物檢疫物郵寄輸入的案件日益增加，恐致有害生物隨之傳入我國，故總統已於2018年6月20日公布修正《植物防疫檢疫法》第17條第3項規定，修法自公布一年後、即今年6月20日正式施行。

防檢局指出，植物檢疫物原則上不得以郵寄方式輸入，但考量民眾仍有寄送少量植物檢疫物需求，故凡屬收件人事先向防檢局申請並經核准輸入，或公告免繳驗檢疫證明書的植物檢疫物，仍可採郵寄方式輸入。

自20日起，可郵寄輸入的植物檢疫物，收件人須依「經郵寄方式輸出入植物檢疫物檢疫作業辦法」事先至防檢局「郵包與旅客檢疫案件作業系統」（https://smartpq.baphiq.gov.tw）申請郵寄輸入許可，並於郵包輸入時向防檢局申請檢疫，並繳納檢疫規費。

(中時 )