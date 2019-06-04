解謎遊戲正夯。

「魂飛魄散 THE OTHERS」2018年在香港上市時就已話題十足，虛實場景巧妙融合，結合劇情模式與場域震動，百分百的沉浸感吸引HASSSH等多數媒體爭相報導。此次VAR LIVE西門旗艦店所推出的「魂飛魄散 THE OTHERS」更加入了劇院級立體環繞音響，驚悚刺激直衝腦門，沉浸感更破表。玩家將身歷其境地感受到鬼魂移動的軌跡，克服最深層的心魔，勇敢與隊伍成員面對飄忽不定的鬼魂，便是生存下來的不二法門！

VAR LIVE西門町店獨特主題包廂式設計，規劃出9種主題設計9大體驗館。在這裡揪團好友或是全家共同出遊一起來享受全新的VR體驗。你可以在大卡車上與喪屍驚險搏鬥、也可以和心儀對象在驚悚鬼屋解謎曖昧互動、全家同樂的可愛體感射擊與競速賽車、喪屍主題拍照外牆、獨家VR密室脫逃等等，加上全新規劃的驚悚大作「魂飛魄散 THE OTHERS」，邀請好朋友們一同前來挑戰！

6月1日 VAR LIVE西門旗艦店，一起揪團大聲尖叫，VAR LIVE西門旗艦店位於熱鬧的西門町商圈，門口佈滿血跡的卡車令許多外國觀光客駐足，熱情體驗並留下深刻印象。走進『 魂飛魄散 THE OTHERS 』遊戲專屬獨立館間，現場環境更讓人如同走進故事情節中的陰森感。

VAR LIVE台灣體驗門市

台北西門町旗艦店

店址：台北市萬華區中華路一段114巷33號

台北信義威秀店

店址：台北市信義區松壽路20號1樓

台北京站時尚廣場 快閃店

店址：台北市大同區承德路一段1號1樓

台中新光店

店址：台中市西屯區台灣大道三段301號

高雄悦誠CUBE店

店址：高雄市三民區民族一路427號1樓

高雄大魯閣草衙道店

店址：高雄市前鎮區中山四路100號 大道東B1樓

花蓮新天堂樂園店

店址：花蓮縣吉安鄉南濱路一段503號

VAR BOX主題餐酒館

BOX TAIPEI

店址：台北市大安區市民大道四段118號

(中時電子報)