雲科大與業者合作推「鳥巢物語」工作坊，復育領角鴞。（謝佳潾攝）

滿州鄉近來除因「星空吶喊」在天文界一炮而紅外，還因小墾丁渡假村也極力去除銀合歡、小花蔓澤蘭等外來種，復育生態環境有成，不僅重見螢火蟲還吸引不少國外旅行社及學校參訪，而雲林科技大學見飯店業者的用心，決定與其合作推出「鳥巢物語」工作坊。

小墾丁渡假村總經理張福生指出，近年除計畫將園區打造成星野村外，生態村也是一大重點，滿州鄉擁有非常好的天然資源，如陸蟹、台灣窗螢、赤腹鷹、灰面鵟鷹等，但卻因銀合歡、小花蔓澤蘭等外來種的肆虐，生態環境慘遭嚴重破壞，非常可惜。

為此，業者天天進行銀合歡及小花蔓澤蘭的去除作業，同時照顧村內的闊葉林並廣植台灣的植物與蕨類，此外還有台灣特有種如高士佛澤蘭等，就盼復育生態，也達到保護生態的社會責任，而經8個月的努力後，不僅復育有成，生態村也打出好口碑。

業者指出，近來不僅螢火蟲再現，香港、日本、新加坡、馬來西亞、韓國等5國的旅行社、學校也看見滿州的生態之美，紛紛報名生態營，成功為滿州打出國際知名度，此外，雲科大也相邀合作推出「鳥巢物語」工作坊，盼讓學生從中了解生態的重要性。

領角鴞成鳥標本。（謝佳潾攝）

復育領角鴞首要動作是製作領角鴞巢箱。（謝佳潾攝）

雲科大指出，工作坊主要是透過數位服務設計與行銷方式，進行復育領角鴞，而首要動作是製作領角鴞巢箱，同時邀請領角鴞達人蔡志偉指導，教導參與的學生如何為台灣的貓頭鷹，進行棲地補償。

(中時 )