月底朋友沒錢吃飯借他兩千竟只拿回1900，一名網友在《爆廢公社》上抱怨他在月底錢給朋友吃飯，雖然最後朋友有還錢但是朋友少還他100塊，給的理由也讓人哭笑不得。

(翻攝自《爆怨公社》)

原PO網友表示，「前幾天朋友說月底沒錢吃飯，跟我借了二千塊，然後為了感謝我，馬上買了一個100元的便當請我吃晚飯。」不過日前朋友還錢給原PO時卻只「還了1900元」，原PO問朋友「怎麼還差100元？」沒想到對方回覆「對方回 ：我上次不是請妳100元的便當了？這樣湊在一起不是剛好二千？！！」原PO表示自己覺得朋友這種行為相當奇葩，忍不住問上網問網友會如何回應。網友看了也留言表示「這種拮据的朋友，不要計較啦，知道就好。」、「 借人家錢就是花錢買仇人阿！不要埋怨有拿回來要偷笑了........ 」也有網友表示自己也有類似的經驗，他表示「 想到以前有一次我朋友也跟我借錢 好像1000吧結果還我是用匯款的他直接匯985 因為扣掉手續費 整個超傻眼的 」

(中時電子報)