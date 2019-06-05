大明國小鳳鳴分班學童在食農教育中體驗蟹肉蒸蛋。（謝佳潾攝）

吳秀娟老師為延續去年阿比野菜環島食農活動，今年展開島嶼共生食農教育環島巡迴，而4日她與小馬老師帶領生態廚師團隊蒞臨鳳明分班時，不僅引起全校轟動，竹田日照中心的長輩們與車城國小校長王怡萱都特地帶小朋友一起來參加。

吳秀娟指出，今年的主題是「大海」，是由彰化芳苑鄉沿海水鳥阿杓的爸媽、因生態改變不復歸來的故事有感而發而來，生態廚師還為此設計了一系列的海鮮食材菜單，希望藉由飲食出發，喚起大家對海洋生態的注視與保護。

大明國小鳳鳴分班學童在食農教育中體驗蟹肉蒸蛋。（謝佳潾攝）

大明國小鳳鳴分班學童在食農教育中體驗海海人生炸蚵嗲。（謝佳潾攝）

吳秀娟說，期盼透過芳苑鄉「漁村」的故事，讓學生理解海岸永續是來自生態平衡的架構下，而非單向的經濟發展可以取代，所以該次活動內容分成生態人文故事講解及料理實作2大區塊，並且由專業廚師志工到校園帶領同學實做料理。

她說，食農教育的料理部分，是由何順凱廚師設計4樣菜單，有烤虱目魚、蟹肉蒸蛋、海海人生炸蚵嗲、蟹肉油飯，而控火大師是大明國小退休校長鄭世昌、以及推廣友善環境種植的在地農友王家財，另外，米飯是採用王家財農友和鳳明分班小朋友一起插秧收割的稻米，相當有意義。

生態廚師們在親切耐心地教導小朋友打蛋切菜後，小朋友隨即使用拉拉碗磨碎蒜頭和紅蒜頭，大家的樣子雖然不是很熟練，但是卻一個比一個還要認真學習，而在完成4樣料理後，小朋友還運用了5型顏色彩繪餐盤，聚精會神地塗鴉餐盤，老師們見狀後直誇創意十足。

(中時 )