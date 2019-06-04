陸海警船連53天巡航釣魚台海域 刷新紀錄 19:582019/06/04 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 日本海保第11管區海上保安本部發佈的四艘大陸海警船。（取自搜狐網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 搜狐網引用日本放送協會（NHK）6月3日報導，日本海保第11管區海上保安本部公布，3日大陸海警1307、2303、2307、2501等4艘艦艇，在釣魚台西南33公里處航行，連續第53天巡航該海域、刷新紀錄。 日本海保第11管區海上保安本部指出，這已是大陸海警船連續第53天在釣魚台毗連區巡航，重寫自留有紀錄的2012年9月以來，史上最長連續巡航該海域的天數紀錄。 (旺報 ) #大陸海警船 #釣魚台海域 也許您會感興趣 推薦閱讀 軍事熱門新聞 美軍5大最糟武器出爐 媒體最常報導的都上榜 - 戰略 外媒：只能撐久些！F-16V國道起降救不了台灣 - 軍事 俄國新式攔截飛彈 速度驚人 - 軍事 陸海警船連53天巡航釣魚台海域 刷新紀錄 - 軍事 - 旺報 漁船拍攝軍艦給獎金？ 專家：容易惹麻煩 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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