搜狐網引用日本放送協會（NHK）6月3日報導，日本海保第11管區海上保安本部公布，3日大陸海警1307、2303、2307、2501等4艘艦艇，在釣魚台西南33公里處航行，連續第53天巡航該海域、刷新紀錄。

日本海保第11管區海上保安本部指出，這已是大陸海警船連續第53天在釣魚台毗連區巡航，重寫自留有紀錄的2012年9月以來，史上最長連續巡航該海域的天數紀錄。

(旺報 )