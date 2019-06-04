交通部長林佳龍4日出席全國旅行業高峰論壇暨觀光產業媒合會，變成拍照的人形立牌，也以行動鼓勵台灣觀光產業。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕表示，台中是宜居城市，陸路交通方便、坐擁海空國際雙港，透過業者、地方政府及中央三方協力，為觀光產業開發觀光財。（盧金足攝）

全國觀光產業業者及公協會4日齊聚台中，台中市長盧秀燕出席「全國觀光產業高峰論壇暨觀光產業媒合會」，帶頭拚觀光。（盧金足攝）

全國旅行業高峰論壇暨觀光產業媒合會4日在台中市登場，龍燕到場拚觀光，市長盧秀燕表示，期盼地方與中央協力合作，帶動經濟繁榮，創造觀光產業新商機。交通部長林佳龍宣布好消息，4月份國際觀光客破歷史新高，單月人數高達110萬人，比起去年成長25％，強調觀光是沒有汙染的工業，令人快樂的產業，打造台灣成為世界遊遊的品牌。

全國觀光產業業者及公協會4日齊聚台中，參加第1屆「全國觀光產業高峰論壇暨觀光產業媒合會」，盧秀燕表示，台中是宜居城市，全台第2大城，陸路交通方便、坐擁海空國際雙港，蘊含豐富歷史人文及自然觀光資源，透過業者、地方政府及中央三方協力，為觀光產業開發觀光財。

林佳龍說，觀光、旅遊、食宿遊購等業者串連，讓政府與業界對接打下合作礎，2030年的台灣觀光政策，以2000萬國際觀光客為目標，現在最夯的小鎮旅遊之外，他也宣布2021年是自行車旅遊年，2022年是鐵道觀光旅遊年。

「暖冬擴大到春遊加碼未來也會常態化」，林佳龍希望每個主題都有3年持續推動，透過以觀光做火車頭，交通部很多業務都與觀光有關，環島公路今年將完成，蘇花改、南迴與西濱快速道路串連成完整的公路網，環島鐵路網今年也差不多要連接起來，鐵公路完成，陸海空運所有的事情就是為了拚觀光。

林佳龍也透露，交通部觀光局將升格為觀光署，編制與預算可大幅成長，透過以觀光做火車頭，現在交通部所有單位都在拚觀光，以前在交通部各單位中，觀光局比較邊緣，其實很多業務都與觀光有關，觀光局各相關單位都要進行盤點，為觀光產業找出最大利基點與發展性。

林佳龍說，招商與觀光做好，軟硬體都要到位，交通建設包括環島公路今年會完成，蘇花改、南迴與西濱快速道路，都會串連成完整的公路網，環島鐵路網今年也差不多要連接起來，鐵公路完成，陸海空運所有的事情就是為了拚觀光。

林佳龍強調，將召集跨部會推動小組，交通部觀光局會扮演火車頭，與觀光業者對接，觀光沒有汙染的工業，令人快樂的產業，台灣作為一個在世界上品牌，就是要透過觀光旅遊，一起來拚觀光。

(中時 )