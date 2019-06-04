台中市府取經新加坡，以宜居建築為點、都市景觀為線、生態保育為面，推廣花園城市新風貌，都發局長黃文彬表示，台中市一年約有400個建案，若有一半申請，每個建案種100棵樹，一年即可達到100個鄰里公園的種樹量，大約有20座文心森林公園大的綠化效果，盧秀燕期許都市叢林變花園。

黃文彬說，市府參考新加坡花園城市的概念，推動《台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法》，透過獎勵措施，鼓勵開發商及建築師將綠化植栽引入市民居家空間。

盧秀燕強調，市府在未來4年中會加強城市綠化，打造宜居城市不是只有花大錢，在現有建設上多用心，讓民眾生活更便利的宜居城市。

「短短2個月，已有2案位於南屯區的宜居建築開發案審議通過」，黃文彬說，第一個建案從原本光禿的水平直立造型，新增垂直綠化設施及複層式露台，增加78棵喬木，讓水泥叢林增添綠意。

另一建案則在原先規畫的少許植栽之外，在建築物的每個樓層設置綠樹，共增加131棵喬木，增進居住者的舒適感，讓建築外觀形塑台中都市景觀。

黃文彬評估，每年大概有400個案件經由市府都市設計審議，如有一半案件申請宜居設施，每案平均增加100顆樹，共可增加2萬顆樹，如果一座鄰里公園種200棵喬木計算，數量約可每年生產100座鄰里公園，降低空氣汙染及熱島效應之外，增進都市景觀，維護生態環境效益。

(中時 )