教唱28年的歌唱老師江枋稘表示，過去從無發生過類似事情，這件事對全台愛唱歌的人造成困擾。（張亦惠攝）

近來嘉義縣多處社區活動中心卡拉ok班被廠商要求給付歌曲版權費用及公播費，立委蔡易餘4日邀請經濟部智財局副局長張玉英等人到邑米社區大學水上分部舉辦說明會，不少歌唱班學員、老師到場表達看法，甚至說「廠商查版權像白色恐怖」，蔡易餘要求廠商，不得對活動中心等提出民、刑事告訴且接洽需透過公所或縣府不得到場騷擾民眾。

蔡易餘今天邀請智財局副局長張玉英、智財局著作權組長毛浩吉下鄉說明，嘉義縣議員林緗亭、黃榮俊、水上鄉長劉敬祥及多處歌唱班學員、老師都到場關心，教唱28年的歌唱老師江枋稘表示，過去從無發生過類似事情，這件事對全台愛唱歌的人造成困擾，雖然大家都尊重智財權，但業者查訪非營利的歌唱班、長青學苑，派人到場錄音錄影等舉動讓很多老人家不敢唱歌。

江枋稘指出，近年來的新歌很多都是弘音公司專屬授權，其他版權公司想買也不能買，大多數長青學苑的設備都是買斷的，而弘音公司的點唱機是只租不售，等於是要更換設備或每月再支付一筆錢才能唱到新歌，導致老人家想學新歌也唱不到，江質疑，為何弘音公司可以壟斷市場？

張玉英說，近期業者行文活動中心，表達要用法律手段解決違法灌歌問題，帶給唱歌民眾很大困擾，智財局除行文各地方政府解釋正確伴唱機合法灌歌的觀念外，在五月份邀集所有伴唱機業者協調，會中表示不會啟動相關刑事告訴，會以溝通協調為原則，讓鄉親安心唱歌。

毛浩吉建議，各活動中心可向伴唱機業者聯繫，恢復到原廠設定，就不會有侵權問題，另，台灣目前有MUST及ACMA二家「集管團體」，民眾只要向集管團體支付授權費，取得公開演出授權即沒有違法問題。

蔡易餘現場具體要求智財局針對業者壟斷市場提出解決方法，也要求業者，在辦法出來前不要再對社區提出民刑事騷擾行為，也不要直接派人至活動中心，造成鄉親恐慌。

(中時 )