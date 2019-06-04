好萊塢女星安潔莉娜裘莉因基因檢測發現自己是罹患乳癌的高風險族群，斷然預防性切除雙乳；如今癌症基因檢測風潮吹到台灣，台中一名27歲女性，陪48歲媽媽走過雙側乳房切除、化療，經基因檢測發現也遺傳了母親基因變異，但她選擇聽醫師的話，從飲食作息改變，每年接受乳房超音波、磁振造影檢查追蹤。

隨著預防醫學興起，遺傳基因檢測成為臨床醫師對於有癌症家族史民眾提早預知罹癌風險的一項利器，唯透過基因檢測發現自己有很高機率會罹癌，接下來該怎麼辦？安潔莉娜裘莉選擇預防性切除雙乳，斷然舉動震驚世界，中山醫學大學乳房外科主任葉名焮指出，預防性切除是選項之一，對於年輕女性，他建議，可以透過生活作息改變，如少油、少酒、低脂肪飲食，以及每年以乳房超音波為主、磁振造影追蹤取代乳房攝影，40歲以後開始服用抗荷爾蒙藥物，都可降低罹癌機率。

葉名焮指出，依據統計大約5~10％的乳腺癌病例來自遺傳，近年中山醫學大學附設醫院透過25種癌症、98組遺傳基因檢測，成功幫助許多乳癌病患及其家屬找到遺傳性的基因變異。

其中一名48歲婦女摸到右乳有硬塊，就醫檢測出左、右乳都有乳癌，接受雙側乳房切除，並接受為期3個月的化療，在諮詢時，葉名焮發現病患阿姨也罹患乳癌，高度懷遺有遺傳基因變異，建議她和兩個女兒接受基因檢測，結果發現48歲婦人細胞修復基因PALB2基因變異，而她27歲的小女兒也遺傳了這個基因變異。

PALB2基因變異會提高罹患乳癌、卵巢癌及胰臟癌的風險。基因檢測出爐，婦人27歲女兒從震驚到接受，在葉名焮建議下，希望透過每年的乳房超音波檢查，改變少油、低脂肪、少酒飲食，40歲後也將開始預防性使用抗荷爾蒙藥物，葉名焮說，這樣做可以降低90％罹癌風險，即使不幸罹癌，也能早期就發現。

(中時 )