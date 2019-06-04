新北市中和區中山路二段3巷與保平路口旁閒置空地髒亂，新北市議員陳錦錠邀集水利局與交通局等單位會勘。（葉書宏翻攝）

新北市中和區中山路二段3巷與保平路口旁閒置空地髒亂，易衍生衛生環境問題，市議員陳錦錠、瓦磘里長林綺芳接獲民眾陳情，邀集新北市政府水利局與交通局等單位會勘，研議將土地綠美化，未來增設體健設施及Youbike租借站，提供民眾更好的休憩空間。

據悉，該空地本為私人土地，水利局為活化土地，透過換地方式取得，目前為市府所有。但該空地閒置至今約3年，雜草重生、堆積垃圾，衍生環境衛生問題。

林綺芳表示，空地髒亂不僅有礙市容景觀，更會影響當地民眾健康，和陳錦錠一起向市府爭取，期盼空地可以活化再利用，作為民眾休憩的場所。陳錦錠日前邀集水利局與交通局等單位會勘，共同討論空地活化。

陳錦錠表示，會勘後決議該處將進行綠美化，另外將增設體健設施，方便民眾休憩使用，再者，近年來民眾騎乘自行車盛行，未來也將增設Youbike租借站，方便民眾使用。

「空有土地不該閒置浪費！」陳錦錠強調，活化變更後讓里民享有更好的休閒環境外，還能增強體魄，提升里內居住生活品質，適當開發運用，提升土地效益，才符合民眾期待。

(中時 )