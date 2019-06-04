由文化部、樹林區公所及鶯歌區公所指導、國立台灣藝術大學和中嘉新視波、家和有線電視共同主辦的「不老影視學堂系列課程」。（家和電視提供）

由文化部、樹林區公所及鶯歌區公所指導、國立台灣藝術大學和中嘉新視波、家和有線電視共同主辦的「不老影視學堂系列課程」，繼上月永和民權社區獲得所有參與爺奶們的熱烈迴響後，自6月4日起，學習列車將開進樹林及鶯歌，針對65歲以上樂齡長輩開辦「文化平權，不老影視學堂」免費手機拍攝及剪輯系列課程。

家和電視表示，樹林第一堂課從彭厝社區發展協會出發，樹林區社文課長呂佳憲，彭厝社區理事長林劉秀碧、還有共同辦理單位的臺藝大廣電系陳靖霖助理教授，以及中嘉家和有線電視公司總經理李寶慧都一起出席這項產、官、學合作的盛會。

緊接著鶯歌永昌社區的課程也將在6月5日啟動，透過實際教學與操作及互動，讓參與的爺爺奶奶可以透過手機、平板等工具拍出自己的人生故事，每一個人都有機會成為社區的影像紀錄者。

4日上午的不老影視學堂開課儀式中， 40位熱情的銀髮長輩讓台下座無虛席，樹林區社文課長呂佳憲對長輩們說，手機除了接聽電話，還可以善用它的各項功能，像是台北等公車、台鐵時刻表等，讓生活更便利。而家和本次的不老影視學堂要讓長輩們學習用手機拍照攝影，更是讓我們的生活充滿樂趣，也多了一個跟家人互動的機會。

台藝大廣電系陳靖霖助理教授表示，所謂文化權就是要讓每一個不同的族群、不同的年齡、不同的性別有平等的發聲的權利。所以說，這一次我們是希望藉由這個不老影視學堂的活動，讓這些老年人，都擁有這個用手機去發聲的權利。

中嘉家和有線電視總經理李寶慧表示，有線電視在地服務，不只對於民眾媒體識讀有重大責任，也對社區和樂健康發展有著使命感，樹林彭厝社區的爺爺奶奶將連續四堂課利用手機以輕鬆互動及實作方式，一步步把自己的人生故事拍好、剪輯好，無論是透過line、臉書或是IG等，甚至符合公益、文化、教育等也可以在家和有線電視第3頻道公用頻道申請播出，和更多好朋友一起分享。

上課過程中，每位長輩都聚精會神認真聽著台上講師說明，搭配實際操作練習和影片介紹，讓他們更快進入狀況，有不少長者是到了課堂上才第一次開啟手機錄影功能，對於不懂的地方也主動發問，反應十分熱絡。

林劉秀碧理事長是第一位登記報名的學員，她說每次照相都是有拍就好，也不管光線、角度、好看不好看，只要有照片就好，但現在我知道，只要注意一些小技巧，就可以拍出好看的照片，社區長輩們都很開心，相信以後我們社區就會增加很多的美麗照片。

主辦單位指出，現在智慧型手機的功能非常多，只用來打電話或是傳line的長輩圖就太可惜了，其實爺奶們的求知欲望很強，只要經過一些學習跟指導，他們就能夠在手機的各種功能中找到生活的樂趣，也可以跟上時代的腳步，期盼這樣快樂的學習經驗，未來能推展到更多地方。

(中時 )