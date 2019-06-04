據搜狐網4日引用路透社報導，英國安全部部長Ben Wallace當地時間週二表示，英國尚未就5G網路建設中，是否將使用華為技術做出最終決定。

Ben Wallace向BBC表示：「政府還沒有就如何處理這些薄弱的，或者確實可能會被外國利用來監視我們的基礎設施達成結論，目前討論仍在進行中。」

但Ben Wallace補充說明：「我們會聽取五眼聯盟的意見，也會聽取歐洲同盟的意見。如果我們打算讓別人進入到我們的市場中，我們一定會告訴他我們的規則。」

(旺報 )