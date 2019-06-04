英安全部長指英尚未決定5G是否使用華為 20:232019/06/04 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 英國尚未就5G網路建設是否將使用華為技術做出最終決定。（取自搜狐網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據搜狐網4日引用路透社報導，英國安全部部長Ben Wallace當地時間週二表示，英國尚未就5G網路建設中，是否將使用華為技術做出最終決定。 Ben Wallace向BBC表示：「政府還沒有就如何處理這些薄弱的，或者確實可能會被外國利用來監視我們的基礎設施達成結論，目前討論仍在進行中。」 但Ben Wallace補充說明：「我們會聽取五眼聯盟的意見，也會聽取歐洲同盟的意見。如果我們打算讓別人進入到我們的市場中，我們一定會告訴他我們的規則。」 (旺報 ) #我們 #英國 #意見 #華為 #5g 也許您會感興趣 推薦閱讀 打5G世界盃 經部5隊齊發 04:092019/05/31 財經要聞 布局5G 我轉向與歐盟合作 04:102019/05/31 財經焦點 繼美國和韓國後 英國開通5G網路 23:112019/05/31 財經 美韓之後 英國5G也上線 04:092019/06/01 財經要聞 陸工信部將發5G商用牌照 中港5G概念股午飆升 14:362019/06/03 財經 陸最快本周發5G牌照 提前數月 04:102019/06/04 全球財經 不畏科技戰 陸宣告進入5G元年 04:102019/06/04 兩岸要聞 陸5G牌照最快本周發放 明年迎用戶爆發潮 10:332019/06/04 財經 陸5G牌照最快本周發放 8月推5G套餐 10:532019/06/04 財經 《電子零件》陸加速5G基建，泰碩營運6月起增溫 11:082019/06/04 財經 國際熱門新聞 消失53天 金正恩帶妹妹看體操秀卻發飆 - 國際 川普訪英︰倫敦爆大型反外國領袖示威 示威道具創意無限 - 國際 - 中時 失禮！英女王碰不得 川普卻拍她肩 - 國際 遭川普批魯蛇 倫敦市長3連發回敬 - 國際 澳洲驚爆旅館掃射案 至少4死 45歲疑兇被捕 - 國際 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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