新北市警察之友會三峽辦事處主任呂財寶及幹事吳政寬，特地在端午佳節前夕前往三峽警分局，致贈粽子、西瓜給三峽警分局同仁。（許哲瑗翻攝）

端午將至，新北市警察之友會三峽辦事處主任呂財寶及幹事吳政寬，特地在端午佳節前夕前往三峽警分局，感謝警方維護治安的辛勞，致贈粽子、西瓜給三峽警分局同仁，慰勉員警犧牲端午假期，維護社會治安，保護民眾生命財產安全的警察弟兄夥伴。

三峽警分局長張明和表示，感謝三峽警友辦事處的加油打氣，讓員警們感受到滿滿的幸福，更能發揮維護治安的能力，並期許警察同仁再接再厲，以最熱誠的態度服務民眾，提供三鶯民眾安居樂業的優質環境。

(中時 )