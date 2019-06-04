端午粽飄香 三峽警友贈肉粽西瓜慰勞警察弟兄 19:462019/06/04 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市警察之友會三峽辦事處主任呂財寶及幹事吳政寬，特地在端午佳節前夕前往三峽警分局，致贈粽子、西瓜給三峽警分局同仁。（許哲瑗翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市警察之友會三峽辦事處主任呂財寶及幹事吳政寬，特地在端午佳節前夕前往三峽警分局，致贈粽子、西瓜給三峽警分局同仁。（許哲瑗翻攝） 端午將至，新北市警察之友會三峽辦事處主任呂財寶及幹事吳政寬，特地在端午佳節前夕前往三峽警分局，感謝警方維護治安的辛勞，致贈粽子、西瓜給三峽警分局同仁，慰勉員警犧牲端午假期，維護社會治安，保護民眾生命財產安全的警察弟兄夥伴。 三峽警分局長張明和表示，感謝三峽警友辦事處的加油打氣，讓員警們感受到滿滿的幸福，更能發揮維護治安的能力，並期許警察同仁再接再厲，以最熱誠的態度服務民眾，提供三鶯民眾安居樂業的優質環境。 (中時 ) #三峽 #警察 #端午 #民眾 #警分局 也許您會感興趣 推薦閱讀 端午節將屆太平警分局宣導交通安全 20:552019/05/31 社會 仲夏迎端午 習俗多為驅蟲防蚊 04:092019/06/02 醫藥健康 端午節各國粽子大PK 台越泰印各有特色 19:462019/06/02 生活 各大主題樂園 連假爭相端優惠 04:102019/06/03 產業．科技 搶買粽商機 銀行祭最高8％回饋 04:102019/06/03 投資理財 歡慶端午！水岸台北龍舟賽、米食節包粽趣 03:042019/06/03 旅遊 開心慶端午！中和邀新住民一起來包粽 12:162019/06/03 生活 慶端午划龍舟、啖肉粽 永慶房屋與社區同樂 12:012019/06/03 財經 端午連假將至 75％企業發端午禮金 12:062019/06/03 財經 端午節親子私房去處 這間博物館免費做香包、包粽子 18:262019/06/04 生活 社會熱門新聞 機場撞女婿帶小三出遊 大媽反應驚呆網友 - 社會 館長不雅語言辱罵李婉鈺 依公然污辱起訴 - 社會 朋友沒錢吃飯借2千只還1900 原因讓人傻眼 - 社會 假搭便車真搶劫 彰化芳苑鴛鴦大盜落網 - 社會 - 中時 變態嫖客！燒鐵棒烙印賣淫女胸部下體 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。