SOGO忠孝館SHISEIDO超豪華限時特惠組，買安耐曬金鑽高效防曬露EX正貨，送安耐曬金鑽高效防曬露12ml x 6，價值2090元，售價950元，買1送6千元有找，限量200組。（SOGO提供）

SOGO復興館TOD'S Double T皮革拼接女士水桶包，4萬7100元。（SOGO提供）

SOGO復興館女鞋出清890元起，AS刺繡丹寧風草編鞋，原價4380元、特價990元，限量30雙。（SOGO提供）

SOGO敦化館MOSCHINO塗鴉熊透明提袋，3萬2300元。（SOGO提供）

遠東SOGO台北店5月母親節成長10％，6日至18日年中慶加足火力，全館滿3000送300起、百項商品限日限量2.4折起，回饋和優惠史上最強，整體目標5％成長。

SOGO總經理汪郭鼎松表示，今年1、2季受去年4季買氣下滑影響，百貨市場整體不佳，預料下半年景氣會轉好。母親節後因為天氣晴雨不定，台北店業績較去年下滑5％，新竹SOGO Big City館成長15％，餐廳和化妝品都亮眼，中壢店因活動多、表現持平。

然而1至5月SOGO全台整體仍成長近1％，其中以復興館精品成長最多，較去年增18％，主因是LV、香奈兒、愛馬仕和卡地亞四大天王到位，LV女裝和男裝表現都突出，與BALENCIAGA都抓住千禧世代顧客喜好。

這次年中慶，SOGO忠孝館6日有底妝王LAURA MERCIER獨家回歸、米其林指南肯定的福岡一味拉麵領軍的「九州美食展」開跑；復興館、敦化館精品如TOD’S、BURBERRY、BALENCIAGA等最低5折起，搭配滿萬送600或滿2萬送1000，最便宜可享5折以下，無須出國採購，是下手好時機。

復興館店長許淑賢表示，復興館9日起花2個月改裝B3至B1，B3彙整為「Kitchen Maket」，目標成為台北食品最齊全、可一站購足的百貨賣場，引進和牛現點現煎、永豐餘旗下的齊民有機，加上麵包整合到b3、多項熟食和city’super原有酒區升級，主攻小家庭、單身族。B2未來會是上班族愛的流行女鞋，方便上班族轉乘捷運購物；B1會集合頂級香氛、保養、髮品，品牌從31個增為40品牌，並新增星巴克典藏門市。

至於，敦化館3月起納入復興館，明年初全館將會升級，未來復興館1至3樓與敦化館1、2樓的精品會整合；敦化館的餐廳會以星級、高端餐廳為主，像是6日進駐的米其林二星的餐廳「名人坊」，讓貴客有專屬包裝不受打擾。

(中時 )