新北爸媽有福了！新北市議員江怡臻長期爭取幼兒福利，今日向侯友宜市長質詢爭取，20歲以下小爸媽，社會局除主動輔導、協助外，更應提供其2歲以下幼兒免費入托。而侯市長針對此提議，除了表示贊同，更當場承諾施行。

江怡臻表示，剛生完小孩的她，深知養兒育女的困難，幸虧有一定的經濟能力，也有家人朋友的支持。但是，新北市有近293人的20歲以下小爸媽，他們不僅有經濟能力上的困難，更要同時肩負學業、照顧幼兒的雙重負擔。因此，她建議侯友宜市長，應讓其幼兒免費入托，減輕這些小爸媽的負擔。

江怡臻指出，新北市托育率34％，供應量還在擴充，預計四年內拼公托加倍，也在拼公私托合作聯盟，希望在新北托育系統逐步到位的同時，多多照顧經濟困難的小爸媽們，讓他們的孩子有人帶，不至於流離失所，甚至發生被虐的悲劇。

侯友宜表示，認同江怡臻說法，新北市必定會提供這些弱勢家庭該有的協助，絕對會主動關心、幫忙。侯也當場承諾，除了既有的托育補助，經過社工專業訪視評估，市府一定支持有困難和需求的小爸媽幼兒免費入托，無論是公托或是公私托合作聯盟，給他們最多的幫助，減輕生活的負擔。

(中時 )