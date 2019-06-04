江蘇有名10歲小女童，數個月前父母因為一場車禍而雙雙身亡，女童也沒有兄弟姊妹、祖父母，外公外婆也都不在人世成了孤兒，但周遭的親戚沒人要伸出援手，直到他們得知女童能有百萬遺產可以繼承後，竟然都搶著當她的監護人。

綜合媒體報導，這名女童因父母在2個月死於因車禍，成了孤兒，而身邊的親戚都沒打算照顧她，直到有親戚發現女童有「百萬遺產」可以繼承，不但改變先前漠視的態度態度，更搶著要當女童的監護人。不過這件事情引發當地政府相關單位的關注，檢察院調查，發現女童有名年約50多歲的繼父。女童更表示這名繼父對她很好，平常她被媽媽處罰時，都是「爸爸」護著她。繼父也表示，他與女童生活了7年感情很好，他也願意擔任女童的監護人

在主管單位評估後，決定把女童的監護權交給繼父，但這筆巨額遺產，監護人無法動用，遺產將以女童的名義存入銀行，等女童成年後才可自行使用，而監護人每個月可領取人民幣1450元(約新台幣6600)的撫養費。

(中時電子報)