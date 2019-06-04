新化高中4日舉行畢業典禮，校長鄭曜忠上台與學生熱舞。（劉秀芬翻攝）

曾文家商4日舉行復古風畢業典禮，學生發揮創意，把會場變成曾家大戲院。（劉秀芬翻攝）

曾文家商4日舉行復古風畢業典禮，畢聯會把畢業班導師後製成電影明星。（劉秀芬翻攝）

玉井工商4日舉行畢業典禮，校長陳培德頒發獎狀予身障學生王昱婕。（劉秀芬翻攝）

畢業季到來，不少學校設計別出心裁的畢業典禮，台南市新化高中把禮堂變成哈利波特故事裡的9又3／4月台，校長還與畢業生大跳抖音組曲；曾文家商畢業典禮走懷舊風，校園出現復古戲院，由10位導師領銜主演電影「青春不散場」，都是要讓學生留下美好回憶。

新化高中4日上午舉辦第53屆畢業典禮，以「哈利波特」為主題，禮堂布置成9又3／4月台，每位學生在進場時會領到一張車票，祝福455位畢業生都能順利搭上通往下段旅途的列車，不論是大學、人生方向或是種種目標。

新化高中校長鄭曜忠也苦練多日抖音組曲，上台與學生熱舞，更獻唱鳳飛飛的「祝你幸福」送給畢業生，讓他們在人生旅途上，帶著新化高中師長們的祝福，不怕困難挫折，勇敢踏實築夢。

曾文家商4日也舉行第78屆畢業典禮，畢聯會準備好多主題讓畢業班選擇，最後「復古電影院」中選，會場布置成懷舊戲院，10個畢業班導師也被後製成電影明星海報，搭配每個班級的創意進場，學生們把畢業典禮變好玩了。

曾文家商學生才藝兼具，今年333位畢業生共考取了36張乙級、544張丙級證照，商業經營科邱麗燕同學更取得1乙5丙、邱佩柔同學取得2乙4丙的佳績，校長陳藝昕也特別於畢業典禮鼓勵這些優秀的學生。

同樣於4日舉行畢業典禮的玉井工商，今年畢業生表現出色，共取得67張乙級、433張丙級證照，校長陳培德也一一頒發獎狀予優秀學生，其中身障學生王昱婕獲學習優良獎、品德優良獎，更獲國教署頒發「奮發向上獎」。

(中時 )