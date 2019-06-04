俄羅斯國防部(MoD)今天宣布，俄羅斯航太國防軍(Russian Aerospace Defense Forces )在哈薩克薩利薩根飛彈試驗場(Sary-Shagan)試射了一種新式攔截飛彈，雖然型號不明，但是加速能力驚人，至少11馬赫以上。

週二，俄國軍方電視台Zvezda頻道發布的影片顯示不知名的飛彈系統正在運輸、裝載和發射到空中，就在轟然巨響的一瞬間，飛彈已突破雲層朝太空飛去，攝影機根本追不上飛彈的移動速度。

飛彈防禦部副指揮官弗拉基米爾‧沙吉柯(Vladimir Sergienko )說：「經過一系列試驗，新型攔截飛彈確認了其特點，並通過精確打擊指定目標成功地完成了任務。」

俄羅斯航太國防軍發射新的反飛彈防禦系統。

著名軍事分析師FLAK表示，俄羅斯的反飛彈系統與美國稍有不同，美國的幾種射彈能在外太空攔截，然而俄羅斯的只能在40公里以下的大氣層攔截，因此具有驚人的加速度，現役A-135系統的53T6飛彈，可在4秒內加速到秒速.5.5公里，相當於以140G加速到18馬赫。

(中時電子報)