晶悅國際飯店飯店推出「饗樂豐年迎賓舞」6月4、8、15、22日的中午12點由萬能科技大學的原住民社團帶來表演。（賴佑維翻攝）

夏日炎炎，享用清爽消暑的餐點！晶悅國際飯店推出「夏日饗樂 豐年祭」，由賽德克族的飯店主廚江信毅領軍推出全台各地原住民風味料理，多達72道特色菜，每日輪流新鮮上菜，還有沁涼小米調酒與饗樂豐年迎賓舞表演，讓消費者享受來自山海味的豐收喜悅。

江信毅指出，菜單富含巧思，有濃厚原住民族的元素，如「芭蕉葉包煎香魚」，是泰雅族原住民出門打獵或出遠門時，常就地取材，取香蕉或芭蕉葉包裹肉食，主廚將香魚煎至表皮金黃色後，再用芭蕉葉包裹起來。

又如「飛魚乾小炒」，是蘭嶼達悟族人豐富蛋白質的營養來源，身為客家女婿的江主廚，和老婆回娘家時吃到客家小炒，便發想以飛魚乾入菜，加上豆干、山豬肉五花、辣椒、芹菜、蒜苗與蒜片，讓來集饗樂用餐的人也能吃到這來自台灣東部海域的原始滋味。

另外「檳榔葉梢石頭蝦」則是發想自阿美族的料理，由檳榔葉梢摺疊成盒狀，當成火鍋容器，將鵝卵石洗淨後，再利用炭火燒至上百度高溫，有別於坊間的石頭火鍋，原住民將高溫石頭直接放入鍋中，用燒石釋放的高溫將食物煮熟，完全以天然原始的野炊方式來料理蝦子，更能呈現甜美鮮味。

此外飯店也推出「饗樂豐年迎賓舞」，在6月4、8、15、22日的中午12點，由萬能科技大學的原住民社團，帶來歡慶豐收感謝神靈的原民舞蹈。

(中時 )