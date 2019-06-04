台鐵局板橋車站為慶祝132週年，將在6月9日上午10時，結合鐵路警察局板橋分駐所、新北市黎明技術學院及樹人家商，在板橋車站1樓大廳舉辦慶祝大會，由樹人家商同學帶來精彩的龍鼓隊及弦樂隊開場，現場將免費發送132週年的「永保安康」文創仿真車票，歡迎民眾共襄盛舉。

當天活動將由樹人家商同學演出的龍鼓隊及弦樂隊揭開序幕，鐵道警察為了慶祝鐵路節，也將帶來活潑青春的熱舞表演，重頭戲則是樹家商美容科時尚模特兒同學，穿上台鐵制服走秀及舞蹈演出，最後由樹人家的太鼓隊及啦啦隊壓軸演出。

板橋車站站長表示，這次慶祝鐵路節活動首次與新北市在地的技職大學及高職共同合作，希望透過學校的安排，將鐵道文化帶入課程，讓學生有機會認識台灣鐵路的發展、深入體驗鐵道文化融入生活，了解鐵道在現今社會中扮演著重要的角色，將是非常好的一次嘗試。

此外，鐵路節的當天，板橋車站一樓也將展出樹人家商資料處理科、商業經營科學生鐵道文化的課程成果展，除了有互動科技體、鐵道文創行銷影片及DIY體驗外，主辦單位之一的黎明技術學院準備了132週年的「永保安康」仿真車票的文創商品，分送給當天參與慶祝活動的嘉賓及民眾，數量有限送完為止，歡迎民眾踴躍參加。

(中時 )