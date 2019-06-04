台中市龍井區東海里活動中心因搬遷新址，使用空間從70坪減少成32坪，立委顏寬恒、市議員林孟令、里長林秋蘭要求市府不能讓里民活動空間減少，應繼續承租舊的活動中心，並將新的活動中心改為其他用途。

林孟令表示，東海里位於龍井、西屯交界處，是龍井區人口持續成長的社區。但由於里內缺乏公共設施用地，近20多年來，里內的活動中心一直是承租民宅使用。去年東海段地主聯合自辦市地重畫完成，重畫會依承諾回饋比例捐出122.38平方公尺的空間作為里內新的活動中心使用。

東海里新任里長林秋蘭說，新的活動中心空間實在太小，且這個新的活動中心於去年上一任里長已點交完畢，市府原預定於7月1日搬遷，里民反應新址的空間根本不夠使用。

林孟令於今年四月協同東海里新任里長林秋蘭與龍井區公所、台中市政府民政局多次商討如何改善新設活動中心的使用空間，以及舊的活動中心能否繼續承租的問題，期待近期能夠找出解決方案，為東海里民爭取最大的權益。

(中時 )