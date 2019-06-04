台北分署拍賣民眾閱覽拍賣物品。（台北分署提供）

民眾搶購台北分署拍賣的專櫃香水。（台北分署提供）

法務部行政執行署所屬各分署4日聯合拍賣，有端午節粽子、透清涼的涼茶、搭配蛋糕點心，還有提升居家文藝氣息的畫作，高貴不貴的珠寶飾品等等，拍賣物件應有盡有，包山包海，拍賣會現場參與的民眾競標熱烈，本次動產、不動產合計拍定金額高達8275萬餘元，包括台北分署台北車站前亞洲廣場大樓地下停車場的停車位等多筆不動產均順利拍定，又再次創造佳績。

行政執行署指出，各分署拍賣動產部分，拍定金額總計328萬餘元。包含台北分署拍賣骨董鑽錶引來民眾競價搶標，應買民眾從11萬元開始出價，接著多位識貨的應買人輪番喊價加碼27次，最終以26萬元高價賣出、沈葆楨第6代後人畫馬名家沈呂遂大師手繪水墨畫、絹繡等物品，拍賣價金為40萬餘元，MOSCHINO等專櫃香水，吸引大批民眾排隊搶購，共計售出295組，金龍牡丹高粱酒最後5瓶被民眾全數帶回。

士林分署拍賣玫瑰石、石雕等，拍賣價金為4萬餘元；新北分署拍賣知名涼茶「王老吉」之手搖飲飲料、知名法式甜點「恬品軒」之生乳捲、有機保養品、紫晶洞等，拍賣價金為25萬餘元。

桃園分署拍賣南洋珠耳環、全新BMW煞車改裝套件，以及現場安排行李箱拍賣物件走秀，拍賣價金為62萬餘元；台中分署拍賣多款二手汽、機車等，拍賣價金52萬餘元；宜蘭分署拍賣肉粽、鴨賞、茶鵝等，拍賣價金8千餘元；其他分署亦有拍定各式各樣動產小物，物超所值，是民眾搶好康的好時機。

這次拍賣不動產，主要有台北分署拍定台北車站前亞洲廣場大樓地下停車場的停車位，拍定金額427萬餘元；新北分署拍定新北市永和區竹林路之建物及基地，拍定金額1255萬餘元；台中分署拍定台中市北區賴厝廓段土地及建物，拍定金額為1501萬元；嘉義分署拍定嘉義縣溪口鄉土地及建物，拍定金額為910萬元；高雄分署拍定高雄市湖內區正義段等多筆土地，拍定金額為1,519萬餘元。不動產拍定金額總計7947萬餘元，成果豐碩。

(中時 )