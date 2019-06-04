中國國民黨主席吳敦義日前依照相關規定以卸任副總統之身分向總統府申請赴陸參加國共論壇，卻遭到執政黨無禮對待；今(4)日僅收到非權責單位內政部「不予許可」的處分書，而非《國家機密保護法》規定的權責機關總統府來函告知，對於民進黨政府不守法且毫不尊重卸任副總統的作法，國民黨嚴厲譴責！同時，拒絕接受並退回內政部處分書。

此外，為避免爭議，今年的國共論壇，雙方考慮延遲辦理，將會同步對外宣布。國民黨強調，蔡英文執政以來，採取鎖國政策，導致兩岸交流陷入僵局；蔡英文放任兩岸關係持惡化，不思改善之道，反而阻擾在野黨全力改善兩岸關係、維護中華民國最高利益、拚經濟造福國人的用心。

國民黨指出，《國家機密保護法》第26條規定：涉及國家機密核定人員、辦理國家機密事項業務人員與前二款退離職或移交國家機密未滿三年之人員，前述人員出境，應經其(原)服務機關或委託機關首長或其授權之人核准。

國民黨指出，吳依照相關規定向權責主管機關「總統府」申請赴陸參加國共論壇，豈料受到蔡政府輕蔑以待，竟然以非權責單位內政部寄送所謂的『處分書』告知「不予許可」，權責單位總統府置身於事外，視法為無物，且非常不尊重吳卸任副總統的職務，貶低之意不可言喻。

國民黨並指出，總統府不尊重卸任正副國家元首已非第一次，前次由總統府祕書長陳菊發函告知延長管制期限二年，就已經未援用國家機密保護法修正之相關條款規定，僅告知管制期延長至2021年5月19日，且以副本告知，此舉極不合乎應有之禮節與法令規定。

此次，對於吳敦義赴陸出境申請案，直接以非權責單位處分書函告，再次顯示蔡政府的蠻橫與高傲。國民黨不得不質疑蔡政府採取這種貶抑他人的作法，是何用意？試問，民進黨到底害怕甚麼？這種處理模式，是內政部越權,抑或總統府放縱內政部代執其核准之權責？國家體制何在？

國民黨提醒蔡英文，「打壓在野黨，不會增加選票、阻礙兩岸交流不會拉高民調」。國民黨期盼明年重新贏回政權，重啟兩岸溝通協調管道，不再出現「已讀不回」的窘況，有效地維護兩岸關係和平穩定的發展，保障兩岸人民福祉與利益。

對於蔡政府駁回吳主席率隊參加國共論壇，國民黨認為完全屬於政治操作，鑿斧斑斑。尤其是今年，蔡政府在吳主席管制期屆滿之前，以立法院多數優勢強行通過《國家機密保護法》修正案，將涉密人員退離職後須管制期限延長，從三年，得延長一次，最長管制六年。隨後，盡速發函吳敦義其管制期展延二年。

國民黨強調，民進黨政府利用《國家機密保護法》作為鬥爭、打壓在野黨的工具，將國家安全無限上綱，假想非我族類都會洩密、叛國，民進黨的「小人」心態，徒增台灣社會對立的僵局，加深兩岸關係對峙的鴻溝。

國民黨表示，民進黨籍縣市長包括賴清德、陳菊等人申請赴陸訪問共29次，馬政府從未被阻擾或刁難。因為國民黨一貫主張，兩岸之間應有良性交流、廣泛互動，才能增進彼此了解，化解敵意。

國民黨呼籲民進黨蔡政府，時移勢易，此消彼長，詭譎多變的情勢猶如白浪滔天、千里波濤滾滾來，台灣正面臨嚴峻的挑戰，切勿因為自己的封閉思維與利益考量，漠視人民與國家的福祉利益。

(中時 )