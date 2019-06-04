被認為是20世紀後期最出色的小提琴大師伊扎克帕爾曼（Itzhak Perlman）當年替電影《辛德勒的名單》演奏配樂，讓配樂榮獲奧斯卡最佳電影音樂獎。這位小提琴巨匠的紀錄片《帕爾曼的音樂遍歷》即將上映，讓樂迷可以看到大師不為人知一面，登峰造極之前所行的崎嶇之路。

以色列裔的帕爾曼來台演奏多次，曾以小提琴獨奏與大提琴家馬友友合作錄製了《藝妓回憶錄》的配樂，也和台灣新生代小提琴家曾宇謙互動，給予後輩音樂演奏生涯的建議。帕爾曼小時候從收音機聽到小提琴大師海飛茲演奏，便立志要學小提琴。4歲時因患小兒麻痺症而終身殘疾，但具有絕對音準，再加上勤奮不懈的練習，10歲時即上電台演奏，13歲時被美國CBS「艾德．蘇利文秀」邀請跨海演出後一炮而紅。18歲首度登上卡內基音樂廳演出，隔年參加列文垂特國際小提琴大賽贏得首獎，從此打開演奏家之路。

帕爾曼的演奏輕鬆自如，擅長以變幻無窮的音色表現出不同時代作曲家的內心情感和特質，同時塑造出獨特而具魅力的演奏風格，不僅在古典樂界獲得肯定，跨界的表現也大受歡迎，《辛德勒的名單》、《新天堂樂園》、《女人香》等電影配樂，極具情感感染力的演奏也深深感動大眾樂迷。

在紀錄片《帕爾曼的音樂遍歷》中，導演艾莉森切爾尼克（Alison Chernick）撇除大眾已熟知的大師形象，多篇幅紀錄帕爾曼的成長過程和家庭生活，描繪這位小提琴大師傳奇的一生。片中也可看到他與多位演奏家好友如：阿格麗希、紀辛等名家排練時的珍貴錄像。電影將於6月14日在台上映。

(中時 )