《美麗島電子報》董事長吳子嘉日前爆料高雄市長韓國瑜婚外情生子，又送千萬，遭韓國瑜到北檢按鈴控告吳涉嫌妨害名譽。台北地檢署今下午首度傳喚被告吳子嘉說明，據了解，檢方讓吳暢所欲言，吳也充分發揮名嘴角色，滔滔不絕陳述，把偵查庭當成政論節目，導致庭訊長達4個半小時。檢方訊後將吳請回。

庭訊後，吳表示，他不認識黃光芹所稱的黃姓人士，也不是要鬥倒李佳芬，李佳芬應該算是被害人。吳說，他在庭訊中，將最近有關韓國瑜的報導，整個事件的始末，鉅細靡遺的向檢方陳述，也留下物證部分，提供檢方日後傳喚相關證人。

吳說，檢方以偵查不公開，要求他不要對外亂發言，他認為新莊王小姐是當事人之一，應該會被傳喚，這兩天律師會補呈答辯狀，以補強他的說法。

吳強調，韓國瑜有可能是未來中華民國的總統，或總統候選人，因他所說韓的私領域或婚外情，都應該被最嚴格的檢視。他因臨時被傳喚出庭，希望在本周內補足相關事證及答辯資料。

媒體追問，是否有外傳韓透過孫大千聯絡談和解一事，吳說，孫是朋友，以前常有聯絡，但未曾因此案聯絡過，他上周五被告迄今，孫未與他聯絡過。如果韓有意和解，對於被告的他，是樂見其成。

媒體問吳，韓除控告妨害名譽外，亦懷疑有國家機器介入本案，另控告公務員洩密罪，吳說，韓太誇張，為了初選，無所不用其極，把自己變成國家機器侵害的受害者，上周六凱道集會，也將他抹黑成一個打壓者，這對於韓的品德會有重大影響。

被嚇退？ 吳子嘉黑韓止步 韓國瑜：專心市政

(中時 )