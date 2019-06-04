台中市長盧秀燕、市府觀旅局長林筱淇、中華民國旅行商業同業公會、交通部觀光局及相關旅遊公協會等代表，共襄盛舉。（陳世宗翻攝）

首屆「全國旅行業高峰論壇暨觀光產業商圈媒合會」，今、明兩日在台中盛大登場，邀請全國約700家觀光業者及公協會代表與會，現場設置約300家媒合攤位，推廣特色旅宿、觀光工廠、商圈夜市特產與景點，帶來無限商機。市長盧秀燕表示，台中有都市的繁華便利，也有愜意的鄉村田園風光，高鐵南來北往相當方便，歡迎大家到台中旅遊，感受城市魅力。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會，今、明兩日在台中舉辦首屆全國性觀光產業論壇、媒合會及小鎮漫遊踩線活動，邀請交通部觀光局長周永暉、全國聯合會榮譽理事長姚大光、育達科技大學校長黃榮鵬等人進行專題報告與演講；此外，全聯會更配合交通部觀光局年度小鎮漫遊年主題，在台中規劃6條踩線行程，涵蓋山海屯都知名觀光景點，邀請業者踩線體驗，作為套裝行程規劃參考。

台中市長盧秀燕、市府觀旅局長林筱淇、中華民國旅行商業同業公會、交通部觀光局、台灣觀光協會、財團法人中衛發展中心、育達科技大學及全國六都一省旅行公會及相關旅遊公協會等代表皆到場共襄盛舉。盧秀燕指出，台中位居台灣中心，高鐵南來北往相當方便，不僅擁有繁華的都會景觀，也可享受愜意的鄉村田園風光，山城、海線多處景點都值得到訪，觀光資源豐富。

盧秀燕透露，自己政大畢業後，曾在旅行社擔任票務工作，大學期間也擔任救國團領隊，跑遍台灣各地，對於觀光產業發展相當重視，感謝公會選擇台中舉辦高峰論壇暨觀光產業媒合會，將進一步帶動台中的觀光產業發展。

觀旅局長林筱淇指出，台中觀光旅遊潛力無窮，統計台中主要24處遊憩景點，每年均超過4400多萬人次國內外旅客到訪。為力拼經濟，觀旅局積極提升台中觀光行銷能量，包裝在地景點特色、活動節慶、創意話題等亮點，目標打造台中為名副其實的觀光首都。

根據台灣旅行業國民旅遊發展協會統計，全台從事國民旅遊服務或設有相關服務的旅行社超過2000家，每年貢獻超過4000多億元觀光產值。此次觀旅局與中華民國旅行商業同業公會全國聯合會合作，舉辦大型觀光產業論壇及媒合會，可望有效提高台中市在觀光業界的能見度。

期盼透過遊程推介及安排踩線，讓全國觀光業者熟悉台中東勢林場、新社花海、大坑登山步道、高美溼地、大安濱海樂園等山海風光，以及台中國家歌劇院、美術園道、草悟道、光復新村、道禾六藝文化館、彩虹眷村、霧峰林家花園等人文景點。

林筱淇指出，台中自今年下半年起，將陸續舉辦多項節慶及創意主題活動，包括台中購物節、台中珍奶節、台中好湯溫泉季、台中大安沙雕音樂祭、台中自行車嘉年華、台中爵士音樂節、台中國際舞蹈嘉年華、新社花海、台中國際花毯節及2020台灣燈會等，歡迎全世界民眾一起到台中作客，感受台中的熱情活力與美景。

(中時 )