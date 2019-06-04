PABLO被封為全國排隊人氣第三名的甜點名店，每一個人一生一定要吃一次的起司塔。（馮惠宜攝）

PABLO 6月初推出季節限定、也是為台灣開發出新口味的PABLO mini 芒果口味。（馮惠宜翻攝）

PABLO mini直徑6.5公分與手掌心差不多大小，其內餡較於膨鬆，一出爐的口感尤如慕司一般還會爆漿流洩出來。（馮惠宜攝）

又有人氣甜品店到台中設櫃！去年底進駐新光三越台北信義新天地A8的日本起司塔PABLO，6月5日將開設台灣2號店，地點就在台中新光三越一樓，慶祝台中店開幕PABLO mini專賣店首五日也祭出開幕限定3大好禮享超值優惠，恐將在掀起一陣排隊搶購熱潮。

台灣餐飲市場競爭激烈，消費者喜歡追求新鮮感，把拍照打卡當集郵，熱潮來得快去得也快，PABLO 2號店落腳台中新光三越一樓原北海道起司塔BAKE的櫃位，同為日本人氣起司塔名店，PABLO擠走BAKE，完全就是消費者對美食的追逐廣度更甚忠誠度。

PABLO被日本長青節目「黃金傳說」封為全國排隊人氣第三名的甜點名店，每一個人一生一定要吃一次的起司塔。去年強勢回歸台灣的PABLO 2號店除了人氣6吋經典現烤半熟起司塔，還有直徑6.5公分與手掌心差不多大小的PABLO mini！

PABLO 2號店以PABLO mini領軍，值盛夏台灣芒果盛產的季節，PABLO推出季節限定PABLO mini 芒果口味，此外，台中專賣店也提供多款如SABREL CHEESE 起司、SABREL CHEESE 抹茶起司等新口味餅乾及PABLO mini Twist消暑霜淇淋及季節冰沙芭樂椰子。

慶祝新店開幕，從5日到9日PABLO 2號店推出3大優惠促銷：包括經典原味、抹茶、巧克力、草莓、芒果、芒果椰子超值PABLO迷你組合超值價400元；開幕期間單筆消費滿600元，再贈送50元商品折價券，且單筆購買任兩盒PABLO迷你起司塔，即送PABLO經典原味起司霜淇淋1支。

(中時 )