桃園市至善高中家具木工科今年第3屆畢業成果展，4日起在興光堡壘舉辦。（賴佑維翻攝）

桃園市至善高中家具木工科今年第3屆畢業成果展，於4日在「興光堡壘－桃園青年創藝聚落」開跑，陳列15件學生手工打造家具作品。除了生活常用家具，還打造校方的木工廠10比1模型，展現青年巧思、創意。

家具木工科主任林鴻源說明，本次展出的作品當中，包含了許多日常生活中常見的家具，大多為2至4位學生為一組，進行設計和製作，同學們也利用各式材料以及工法來製作。其中，畢業生徐明淇等3人，製作作品「河谷」，為客廳桌，將「環氧樹脂」和木頭的原形完美結合，製作出看似半透明的河流形狀於桌面上，令人驚艷。木工科李主任也期盼社區民眾們能夠利用端午連假，前往觀賞，給年輕學子們們加油打氣鼓勵。

另外，至善高中木工科學生們做出成品後，老師們也會教導評估售價的理論與驗證，部分學生作品也開放民眾認購。去年科展為例，桃園市長鄭文燦就曾以28000元的售價，購買學生的桌子作品。

(中時 )