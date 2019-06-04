台灣羽球世界球后戴資穎5月底結束蘇迪曼盃世界羽球混合團體賽後，6月份都沒有安排國際賽事，不過因為之前累積的好成績，讓她本周最新世界排名持續留在世界第一，個人生涯累積在球后寶座達130周，繼續提高女將紀錄，不過因為世界羽聯（BWF）世界巡迴賽賽程調動，7月初小戴的世界排名積分會被扣5580分。

BWF現行世界排名計算方式，是把選手過去52周賽事中積分最高的10場列入計算，戴資穎目前列入計算的10場最高積分的比賽，其中一場是單打冠軍有1萬2000分的印尼公開賽，而這站賽事去年是7月3日到8日進行，今年延後兩周、7月16日到21日舉行，因此7月9日公布的世界排名，小戴獲得的1萬2000分會取消，改列入去年香港公開賽四強的6420分，一來一往等於瞬間少掉5580分。

預估7月9日的世界排名，戴資穎積分會從9萬6225分縮水到9萬零645分，還是能續保世界第一，只是到時候和預計會爬上世界第二的日本好手奧原希望，積分只差309分。

男單本周世界前十沒有變化，日本好手桃田賢斗依然是世界球王，台灣一哥周天成世界第4、男雙廖敏竣/蘇敬恆排第10；女雙及混雙沒有台將擠進世界前十。

戴資穎下一場國際賽正是印尼公開賽，屆時她將尋求女單二連霸；包括周天成在內多位台將，本周則挑戰超級300系列的澳洲公開賽，今天第一天賽事會內賽只進行混雙項目，王齊麟/程琪雅、李洋/楊景惇都是經過三局大戰後順利過關。

(中時電子報)