民進黨總統初選民調時間逼近，蔡英文總統與前行政院長賴清德叫陣不斷；賴清德今晚出席六四天安門活動時接受堵訪時，先前表示要下屆要「讓位給他」副總統陳建仁正好到場，在賴後面背板簽名。

賴清德登記參加總統初選後，黨內不斷傳出「蔡賴配」，副總統陳建仁還因此發表聲明表示，自己已完成階段性任務；言下之意就是將此位子留給賴清德與蔡總統搭擋，不過賴沒有接受副總統之意，昨天是陳建仁宣布「讓位」後，兩人首度同台，入席後，雙方也禮貌性寒暄。

賴清德被媒體問到，您說您是民進黨最強的候選人，蔡總統好像有一點意見？他說，「我講的是事實」，在基層聽到看到、任知道的，或各項民調都呈現這樣的事實，「我是民進黨最強的候選人，可以打敗國民黨候選人，希望大家一定要支持我」。

被問到，蔡總統要他多說國家大政不是只有政治語言？賴清德表示，他每個場合都有說過很多國家大政，政見發表也會在說，初選過關他也會提出更多國家藍圖。

數⼗個台灣公⺠民社會團體今晚舉行「記憶.抵抗──中國六四事件30週年年紀念念晚會」活動 ，賴清德是今天唯一參加這項活動的總統參選人。

被問到今天您是唯一總統參選人出席這項活動；他說，因為民主自由人權是我的信念，三十年前的六四天安門事件是愛國運動，也是民主運動，但是三十年後今天，但中國政權對人民的控制更加嚴厲，這是大家要正視這個嚴肅問題，也是他語重心長由感而發，針對個別事件，我們要嚴肅看待，更重要是不要讓六四事件再度發生，包括台灣及中國，我們也要跟民主陣營合作，在中國推動民主運動。

與賴清德私交不錯的美國前副總統錢尼（Richard Cheney）的國安顧問葉望輝（Stephen Yates）在前總統辦公室主任王燕軍陪同下現身會場，賴清德要離開時，兩人短暫寒暄一番。

(中時 )