喧騰一時的北市信義區夜店殺警案，最高法院今年3月將主謀蕭叡鴻57人，各判刑2月到13年確定，台北地檢署將於明(5)日早上10時許傳喚主謀蕭叡鴻、松聯幫大哥「萬年」萬年祥之子「黑二代」萬少丞、資深藝人易淑寬之子「星二代」易寶宏8人發監。

殺警案57人判刑確定，台北地檢署針對刑期較重的蕭叡鴻、萬少丞、易寶宏共27人，從6月5日、6日、10日、13日分4批發監。

北檢明早發監的8人，包括判13年的蕭叡鴻、判8年8月的萬少丞、判9年的易寶宏，及判8年8月的王培安、判12年的周譽騰、判11年的郭士均、判8年的張博安、判9年的李聿鈞8人。

另北檢6日發監5人、10日發監8人、13日發監3人，此外，判12年的苟桓銘、判11年的洪翊2人則囑託士林地檢署執行、判7年5月的李岳澤另案遭通緝，北檢亦不排除通緝，總計6月5月至13日共27人發監。另30人中僅2人要發監，其他人均可易科罰金，北檢擇日執行。

(中時 )