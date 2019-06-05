喧騰一時的北市信義區夜店殺警案，最高法院今年3月將主謀蕭叡鴻57人，各判刑2月到13年確定，台北地檢署今天早上傳喚主謀蕭叡鴻、松聯幫大哥「萬年」萬年祥之子「黑二代」萬少丞、資深藝人易淑寬之子「星二代」易寶宏8人發監執行。

殺警案57人判刑確定，台北地檢署針對刑期較重的蕭叡鴻、萬少丞、易寶宏共27人，從6月5日、6日、10日、13日分4批發監。

萬少丞在一審審理時，父親萬年祥作證時，當庭嗆兒子竟然去吸毒，「就關起來由國家教吧」，結果萬少丞真的要在下周三入監，而萬少丞入監前，還跟父親萬年祥共同涉及恐嚇案，父子倆日前才遭警方掃黑檢肅到案，相當諷刺。

北檢今早發監的8人，包括判13年的蕭叡鴻、判8年8月的萬少丞、判9年的易寶宏，及判8年8月的王培安、判12年的周譽騰、判11年的郭士均、判8年的張博安、判9年的李聿鈞8人。

另北檢6日發監5人、10日發監8人、13日發監3人，此外，判12年的苟桓銘、判11年的洪翊2人則囑託士林地檢署執行、判7年5月的李岳澤另案遭通緝，北檢亦不排除通緝，總計6月5月至13日共27人發監。另30人中僅2人要發監，其他人均可易科罰金，北檢擇日執行。

殺警案發生於2014年9月13日凌晨，「富二代」曾威豪與女友劉芯彤在北市信義區SPARK夜店消費時，曾男因酒醉與安管衝突，2人打電話給蕭抱怨，蕭為替2人出頭，透過「中山聯盟」、「中山好青年」等群組，找來萬少丞、周譽騰、許淳凱、郭士均「四大司令」糾集人馬。蕭率約70人趕赴SPARK，休假中的刑警薛貞國獲報到場查看並表明警察身分，引起不滿，將薛痛毆致死。

夜店殺警案共有68名被告，除了林立凡在2018年3月入監、「富二代」曾威豪、劉芯彤夫妻9人高院更審中、另陳致霖死亡，其餘57人均判刑定讞。

(中時 )